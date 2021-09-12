الكويت تقدم مساعدات طبية تُقدر بمليون يورو إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الأحد أن دولة الكويت قدمت مساعدات طبية تُقدر بمليون يورو وذلك ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الكويتي العام، ومحافظ أربيل، ورئيس مؤسسة البارزاني الخيرية.

وقال البرزنجي خلال المؤتمر: اليوم سعداء باننا نستلم هذه المعدات والاجهزة الطبية من دولة الكويت ونحن في امس الحاجة اليها لمواجهة كورونا، مبينا أن هذه المساعدات تُقدر بمليون يورو أي قرابة مليون و200 ألف دولار أمريكي.

وأضاف أن هذه ليست المرة الاولى التي تقدم الكويت فيها المساعدات إلى الإقليم، وإنما في المرات السابقة ايضا قدمت العديد من المساعدات لقطاع الصحة.

واستطرد الوزير قائلا: نريد ان نقول باننا مازلنا في مواجهة كورونا ويوميا نقوم بزيادة سعة الأسرة في المستشفيات لاستيعاب المصابين.

من جهته رحب محافظ اربيل أوميد خوشناو بتقديم المساعدات الطبية وقال ان دولة الكويت قدمت ايضا 7100 سلة غذائية إلى مؤسسة بارزاني الخيرية لتوزيعها على النازحين واللاجئين في الإقليم.