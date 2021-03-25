الكويت تزود إقليم كوردستان العراق بمواد مختبرية لفحص كورونا

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، أن دولة الكويت زودت وزارة الصحة بإقليم كوردستان العراق بحقائب فحص مختبرية مساهمة منها في جهود مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وذكرت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن دولة الكويت أرسلت شحنة ضمت 9050 حقيبة فحص مختبري و9050 واسطة نقل فيروسي إلى إقليم كوردستان وتسلمتها وزارة الصحة بالإقليم.

وأضاف البيان أن هذه الشحنة ستساعد في زيادة عمليات فحص الفيروس مع ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها حاليا في العراق والاقليم.

وعبرت المنظمة عن شكرها وتقديرها لدولة الكويت على المساهمة في تأمين هذه الشحنة.

وكانت وزارة الصحة بإقليم كوردستان العراق قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إذ أعلن وزير الصحة سامان البرزنجي في بيان أن معدل الإصابات ارتفع الى 10.3% في الوقت الذي لا ينبغي فيه تجاوز المعدل 5 بالمئة.

وقدمت دولة الكويت معونات طبية الشهر الماضي لحكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شملت إمدادات وأجهزة طبية تزن 13 طنا بقيمة مليون دولار بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين ومعدات تشخيص فيروس (كورونا) ومكثفات الاوكسجين وأجهزة فحص نسبة الاكسجين وأسرة وأجهزة وحدات العناية المركزة وتجهيزات أسرة المستشفيات والأثاث الطبي وأجهزة مراقبة المرضى وغيرها.