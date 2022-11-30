الكويت تبدي استعدادا لتعزيز التبادل التجاري مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أبدى السفير الجديد لدولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، يوم الأربعاء، استعداد بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال إستقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم السفير الكويتي، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم.

وتحدث رئيس الحكومة عن أواصر الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بدولة الكويت، كما أعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الكويت بصورة شاملة.

وأشاد السفير الكويتي بما يشهده إقليم كوردستان من تطور وازدهار، وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان وتوطيدها، ولا سيّما في الاستثمار والتبادل التجاري