"الكوماندو" تلاحق بؤر داعش الخفية قرب كوردستان

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن قوات المغاوير "الكوماندو" شنت عمليات تفتيش وتمشيط واسعة بين حدود كوردستان وأطراف محافظتي ديالى وصلاح الدين، على خلفية التفجير الإرهابي بعبوة ناسفة الذي طالها في أطراف طوزخرماتو قبل 48 ساعة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "وحدات قتالية من المنغاوير (الكوماندو) شنت عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في أطراف خانقين القريبة من حدود كرميان والمناطق الفاصلة بين كفري وطوزخرماتو، بحثاً عن بؤر خفية ومتنقلة لتنظيم داعش وتطهير الممرات من العبوات الناسفة والألغام لمنع وقوع أي استهداف جديد للقطعات الأمنية".

وأضاف أن "العمليات أسفرت عن تمشيط عشرات الكيلومترات في المناطق والقرى النائية المشتبه بوجود نشاطات إرهابية داخلها او في محيطها أو رصد تحركات لمفارز داعش بين تلك المناطق".

وأشار المصدر، إلى أن "العمليات حققت مضامينها الأمنية بكامل تفاصيلها لمنع عناصر التنظيم من التخطيط لهجمات جديدة"، لافتاً إلى أن "العمليات تمت دون حوادث أمنية تذكر".

وقتل ضابطان في قوات الكوماندو وأصيب 7 آخرين، بينهم قائد الكوماندو اكام عمر، أمس الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في اطراف طوز خرماتو شرقي صلاح الدين على مقربة من ناحية نوجول التابعة لقضاء كفري في كوردستان.