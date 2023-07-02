"الكوماندوز" تصدر توضيحا بشأن حادث إطلاق نار قرب مطار السليمانية الدولي

شفق نيوز/ اعلنت قوات "كوماندوز" كوردستان، اليوم الأحد، إن متهما قام بإطلق النار وأصاب رجلا بالقرب من مطار السليمانية الدولي.

وقالت الكومندوز في بيان، ان مسلحا مجهولا اطلق النار على سيارة بالقرب من مطار السليمانية ، مما أدى إلى إصابة رجل أثناء تواجد احد منتسبي الكوماندوز في مكان الحادث والذي حاول إيقاف مطلق النار، مستدركا القول: لكن مطلق النار تصدى لمنتسب الكوماندوز وأطلق النار على الموجودين غير أن منتسب الكوماندوز حاول امساك مطلق النار وهو استطاع اخذ سلاح المتهم.

وأضاف أن المتهم هرب إلى مكان مجهول إلى أن وصلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث و حاليا سلاح المتهم في أيدي قوات الكوماندوز والقوات الامنية بدأت البحث عن المتهم.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام محلية أن تبادلاً لإطلاق نار حصل بين عنصر من الكوماندوز وشخص تسبب إثر مشاجرة بإصابة آخر بجروح لتلقي قوات شرطة مركز "رابرين" في السليمانية القبض على عنصر الكوماندوز وبعد فترة من الزمن قدمت قوة من تلك القوات، واقتحمت مركز الشرطة وحررت عنصرها.