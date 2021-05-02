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"الكوماندوز" التركية تسيطر على نفق استراتيجي لحزب العمال في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-02T20:44:22+0000
"الكوماندوز" التركية تسيطر على نفق استراتيجي لحزب العمال في كوردستان

شفق نيوز / سيطرت قوات تركية خاصة (الكوماندوز)، يوم الأحد، على نفق كان يستخدمه مسلحو حزب العمال الكوردستاني في حدود ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي سيطر على أكبر نفق في مرتفعات قرية كيسته بناحية كاني ماسي كان مسلحو حزب العمال الكوردستاني يستخدمه كمقر عسكري بعد اشتداد القصف التركي".

وأوضح الشهود، أن "قوات تركية خاصة (الكوماندوز) تجمعت بالقرب من النفق وبدأت بعملية التحري في داخل النفق"، مبينين أن "النفق المذكور تعرض لقصف من قبل طائرات تركية على مدى عام كامل".

يذكر أن العمليات العسكرية التركية في ناحية كاني ماسي، التي انطلقت قبل أكثر من أسبوع، أسفرت عن تمركز قوات تركية في مرتفعات قرية كيسته وخلف قرية هرور، وأقامت نقاطا عسكرية ثابتة هناك.

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