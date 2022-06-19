"الكوليرا" يتفشى.. السليمانية تدخل حالة الطوارىء وتشكل لجنة عليا

شفق نيوز/ أعلنت ادارة السليمانية، اليوم الاحد، تشكيل لجنة عليا لمواجهة وباء "الكوليرا" بعد اعلان صحة المحافظة حالة الطوارىء.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في المحافظة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب تسجيل 10 حالات لوباء الكوليرا تقرر تشكيل عليا لمواجهة الوباء برئاستي، وعضوية صحة المحافظة ووزارة الصحة والصحة العالمية".

واضاف ابو بكر، أن "صحة المحافظة عالجت خلال الايام الستة الماضية 4000 الاف حالة، فيما يرقد 3965 حالة في مستشفيات المحافظة ويخضعون للعلاج"، مطالباً، "جميع المؤسسات الحكومية والمواطنين التعاون مع اللجنة العليا".

بدوره اكد مدير عام صحة محافظة السليمانية صباح هوراني، خلال المؤتمر، أنه "بعد ارسال 56 حالة مشتبه اصابتها بالكوليرا، وتسجيل 10 حالات مختبرية في مختبرات وزارة الصحة العراقية الاتحادية، طلبت الاخيرة اعلان حالة الطوارىء".

واليوم الاحد، أكدت وزارة الصحة العراقية، تشخيص 13 اصابة بمرض الكوليرا متوزعة على محافظات السليمانية والمثنى وكركوك، وأوصت محافظة السليمانية باعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق اتخذت السلطات اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".