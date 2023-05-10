الكورد يشكون تجذر قرارات صدّام لـ"يونامي" في كركوك

شفق نيوز/ بحثت الأحزاب الكوردية في كركوك، يوم الأربعاء، مع بعثة الأمم المتحدة، قضايا مصيرية عدة من بينها قرارات مجلس قيادة الثورة المتجذرة في المحافظة.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، زنكي عز الدين محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب الكورية عقدت اجتماعاً موسعاً مع ممثل الأمم المتحدة، في مبنى ديوان محافظة كركوك، والوفد المرافق له لبحث قضايا مصيرية عدة".

وأضاف محمود أن "الاجتماع بحث المشكلات الخدمية والأمنية في المحافظة، وحقوق المكونات وملف الانتخابات، إلى جانب مشكلات المزارعين الكورد في أطراف المحافظة، والذين ما زالوا حبيسي قرارات لجنة شؤون الشمال، وقرارات مجلس قيادة الثورة في عهد النظام السابق".

وأكد، أن "الأحزاب الكوردية، شكت إلى (يونامي) سريان قرارات مجلس قيادة الثورة، ولجنة شؤون الشمال، حيال الملّاك والأراضي المغتصبة للمكون الكوردي، وضرورة تكاتف الجهود الأممية لإنصاف المتضررين من ممارسات وسياسات النظام السابق".

إلى ذلك، أفاد مصدر سياسي مطلع، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، انسحب من الاجتماع بسبب مضايقات عند مدخل بناية الاجتماع تخص منع دخول العجلات، وتسليم الأجهزة النقالة، وهذا ما أثار غضب واستياء وفد الحزب، وانسحابه من الاجتماع.

وأخبر المصدر، الوكالة، أن "الحزب الديمقراطي اعتبر إجراءات دخول الاجتماع مهينة وغير مبررة، وأن الوفد كيان سياسي يمثل أحد أهم أعمدة الاجتماع، وقضايا كركوك المصيرية".