الكورد يخوضون انتخابات صلاح الدين موزعين بين "أكبر" تحالفين في المحافظة والهدف "واحد"

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، عن خوض الانتخابات المقبلة في صلاح الدين بمرشحة وحيدة ضمن تحالف (الحسم الوطني)، وفيما بيّن أن الحملة الانتخابية يرافقها نشاط سياسي لإعادة مقر الحزب في طوزخورماتو والنشاط السياسي المشروع، أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن أبرز أهدافه الانتخابية المشاركة في إدارة محافظة صلاح الدين.

وقال رئيس اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بختيار هجران محمد في حديث لوكالة شفق نيوز "بدأنا حملتنا الانتخابية للانتخابات المحلية بافتتاح مقر لمرشحتنا (تارة جلال حميد) ضمن تحالف الحسم الوطني وتحشيد آلاف المؤيدين للحملة الانتخابية لأغراض التثقيف والتصويت وفق برنامج وطني هادف يسعى لاستعادة الحقوق المسلوبة".

وأضاف محمد أن "الحملة الانتخابية ترافقها حوارات وتفاهمات مع ادارة طوزخورماتو المحلية لإعادة فتح مقر الحزب الديمقراطي وممارسة النشاط السياسي المشروع"، مشيرا الى "عدم وجود أية عراقيل أو مشاكل مؤشرة تهدد هذه الحملة".

وربط المسؤول الحزبي ملف النازحين الكورد إبّان أحداث اكتوبر 2016 بـ"الملف الانتخابي" مبيناً أن "أكثر من 4000 اسرة كوردية نزحت ابان الاحداث المذكورة عاد نصفها، فيما النصف الآخر لازال في مناطق اقليم كوردستان".

من جانبه؛ قال نائب رئيس الاتحاد الوطني في صلاح الدين - طوزخورماتو حسن محمد احمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قائمته ستخوض الانتخابات بعدة أسلحة ومتبنيات تلبي طموح الشعب الكوردي".

وأوجز احمد أبرز اهداف الاتحاد ضمن الانتخابات المقبلة بـ"الحفاظ على التعايش السلمي بين جميع المكونات والاعمار وتقديم الخدمات للجماهير الكوردية واستحصال حقوق المكون الكوردي في ادارة الحكومة المحلية في صلاح الدين".