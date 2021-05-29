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الكورد يحتفظون بالتقاليد: المساعدة حياة الفلاحين من سقي المزروعات حتى بناء المنازل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-29T12:30:17+0000
الكورد يحتفظون بالتقاليد: المساعدة حياة الفلاحين من سقي المزروعات حتى بناء المنازل

شفق نيوز/ يشكل التعاون مع البعض في تنفيذ بعض الأعمال الزراعية، عرفا سائدا في العديد من القرى الكوردية.

ويقول جهاد زيباري من قرية نباخ بمنطقة عقرة لوكالة شفق نيوز؛ إن سكان القرية مازالوا يعملون بالاعراف القديمة في تقديم المساعدة للبعض عند تنفيذ مهام زراعية صعبة كزراعة الأرز.

ويضيف زيباري؛ ان زراعة الأرز بحاجة الى العديد من الأيدي العاملة لتهيئة الأرض وتوزيع المياه عليه، ولهذا يقوم سكان القرية بالتعاون مع بعض وتخصيص كل عدة أيام لعائلة واحدة، وعندما يكملون مهمتهم يتحولون الى أراضي عائلة أخرى لحين الانتهاء من العمل.

ويشير إلى أن هذا التعاون يشمل مجالات عدة؛ منها عند جمع المحصول أيضا سواء للارز او الحنطة وأيضا عند فتح ساقية للبساتين أو الحقول وأيضا حتى عند بناء منزل لأحد سكان القرية فإن التعاون هو المشهد السائد.

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