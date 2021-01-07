شفق نيوز/ أضحى الكتاب البحثي الدكتور بيربال محمود الذي يحمل عنوان "الكورد في نظر المستشرقين" بين يدي القراء الفرس بعد ترجمته مؤخراً من قبل امير حقيقي.

ونفذ المترجم حقيقي المنحدر من مدينة بوكان في غرب كوردستان (ايران) ترجمة الكتاب إلى اللغة الفارسية، وتم طبعه ونشره من قبل دار نشر في طهران وغرب كوردستان.

وعندما كان الكاتب والروائي الكوردي الدكتور فرهاد بيربال في فرنسا، لغرض الدراسة عثر على مجموعة من الادلة والوثائق التاريخية بشأن الكورد وقام بضم بعضها في متون هذا الكتاب.

ويتحدث الكتاب عن عدة اقسام من كتاب (آناباسيس) من تأليف المؤرخ اليوناني غزنفون في القرن الربع قبل الميلاد، والذي بحث وحلل اوضاع وحياة الكورد، كما تعد لوحة "بائعة القش" او (موناليزا الكورد) قسماً لافتاً في هذا الكتاب.

ويضم كتاب (الكورد في نظر المستشرقين) باللغة الفارسية 353 صفحة وتمت طباعته من قبل دار نشر (اميد) في طهران ويتم توزيعه في مكتبة "گزگ" في مدينة مهاباد، وفي مدينة بوكان في مكتبتي "موكريان" و"كريمي جوان".

يذكر ان المترجمين في غرب كوردستان واقليم كوردستان نفذوا في السنوات السابقة ترجمة قسم من الروايات والمجموعات الشعرية والقصصية التي الفها فرهاد بيربال محمود الى اللغة الفارسية.