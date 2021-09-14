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الكورد في البرلمان النرويجي في حدث أول من نوعه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-14T08:03:42+0000
الكورد في البرلمان النرويجي في حدث أول من نوعه

شفق نيوز/ فاز الكوردي ماني حسيني من حزب العمل النرويجي والكوردية سحر الّدار من حزب الأحمر بمقعدين في البرلمان النرويجي المعروف بـ"ستور تينغ".

وقال الصحفي الكوردي المقيم في النروج يونس حمد لوكالة شفق نيوز، إن ماني حسيني، شغل عدة مناصب في الحزب الذي فاز في الانتخابات بعد غياب دام 8 سنوات، كان من أهمها رئاسة منظمة الشباب الحزب لعدة سنوات، بالإضافة إلى العمل في السفارة النرويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقنصلياتها في دبي.

أما سحر الّدار فهي فتاة كوردية فازت من الحزب الأحمر بشرف الانضمام إلى حزبها الذي فاجأ الجميع بفوزها بسبعة مقاعد نيابية منذ فترة طويلة.

وماني حسيني نجل المراقب السياسي والإعلامي عبد الباقي حسيني من مدينة القامشلي الكوردية في سوريا.

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