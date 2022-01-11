الكورد الإيزيديون يستعيدون إحدى "سبايا" داعش

شفق نيوز/ اعلنت الادارة المحلية لناحية سنوني شمالي محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحرير فتاة إيزيدية اختطفها عناصر تنظيم داعش قبل قرابة سبع سنوات.

وقال مدير ناحية سنوني، شمالي قضاء سنجار، خوديدا جوقي، لوكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية تمكنت من تحرير الفتاة "روزا امين" البالغة من العمر 19 عاماً حالياً، والتي تم اختطافها عندما كانت طفلة بعمر 12 عاماً حين تم احتلال تنظيم داعش للناحية عام 2014.

واضاف "الفتاة موجودة حاليا في (البيت الايزيدي) بمنطقة الجزيرة شمال شرق سوريا، وسيتم نقلها الى قضاء سنجار في الايام المقبلة ليتم تسليمها الى ذويها".

وشهدت ناحية سنوسي في قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية مجزرة ارتكبها تنظيم داعش في العام 2014 عندما احتل محافظة نينوى، ومن بعدها تمكن من السيطرة على قضاء سنجار الذي يعد معقل الطائفة الايزيدية، وتم قتل واختطاف الالاف من الاطفال والنساء والرجال وما زال مصير العديد من هؤلاء الضحايا مجهولا.