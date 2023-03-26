الكوردية رزين محمد.. ثاني كابتن طائرة في الخطوط العراقية (صور)

شفق نيوز/ قادت الكابتن رزين محمد، يوم الأحد، إحدى الطائرات الحديثة طراز B737-8 MAX، التي تسلمتها وزارة النقل العراقية.

والكابتن رزين محمد، مواطنة عراقية كوردية من محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وهي ثاني كابتن طائرة في الخطوط الجوية العراقية بعد عام 2003.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، في وقت سابق اليوم الأحد، تسلمها رسمياً ثلاث طائرات حديثة الصنع من طراز B737-8 MAX.

وتتمتع الـ B737MAX بمستوى رفاهية عال؛ إذ توفر للمسافرين منظومة انترنت طوال وقت رحلاتها، كما أنها تتميز عن جيل B737 NG بكثير من المواصفات الفنية المتطورة في ما يخص الديناميكية الهوائية ونوع المحركات المتطورة (CFM LEAP ENGINE) التي تمتاز بالأداء العالي والاقتصاد في الوقود، كما انها تعمل وفق معايير تقليل الانبعاثات الضارة، مع زيادة سرعة الطيران عن الجيل السابق بحوالي ساعتين.