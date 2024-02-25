الكوادر الإدارية الصحية في السليمانية تشكو "التهميش والظلم"

شفق نيوز/ شكت جمعية الكوادر الصحية الإدارية في السليمانية، يوم الأحد، ما وصفته بـ"التهميش والظلم" الذي تتعرض له، وعدم استجابة السلطات لمطالبها.

وقال بريار آزاد رئيس فرع السليمانية لجمعية الكوادر الصحية الإدارية لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر الإدارية الصحية لم تأخذ حقوقها أسوة بباقي الموظفين في القطاع الصحي أو أسوة بباقي الموظفين الحكوميين، فأغلبهم لا يمتلكون مخصصات مهنية علما أن أقرانهم في الوظائف الأخرى يحضون بامتيازات أخرى".

وأضاف أن "التعامل في المؤسسات الصحية يكون على النحو الآتي: الأطباء هم موظفون من الدرجة الأولى، والكوادر الصحية بالدرجة الثانية، وتليها الكوادر الإدارية الصحية، وهذا بسبب غياب خطة وبرنامج صحي في عمل المؤسسات الصحية".

وبين رئيس فرع السليمانية لجمعية الكوادر الصحية الإدارية أنهم "محرومون من الدورات التطويرية وغيرها من النشاطات التي من شأنها ترفع قابلياتهم أسوة بأقرانهم، مؤكدا أنهم فاتحوا الجهات ذات العلاقة في العديد من المرات لضمان حقوقهم أسوة باقرانهم لكن لم تكن هناك استجابات لتلك المطالب".

وأوضح بريار أن "عدم التوافق بين النقابات والإتحادات الصحية والبالغ عددها سبعة اتحادات ونقابات كان سبباً آخر لعدم التوافق وتوحيد الكلمة لإيصال معاناة تلك الكوادر".