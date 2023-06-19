الكوادر الصحية في السليمانية وحلبجة تعلن إضرابا عاما عن العمل

شفق نيوز/ أعلنت الكوادر الصحية في السليمانية وحلبجة، اليوم الاثنين، الإضراب العام في جميع المراكز الصحية احتجاجا على قطع مخصصات بدل المنصب لمدراء المراكز الصحية في المحافظتين منذ أشهر.

وقال هاوزين عثمان مسؤول نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن حكومة الإقليم قامت باستقطاع مخصصات بدل المنصب لمدراء المراكز الصحية في السليمانية وحلبجة منذ بداية العام .

واضاف ان المرحلة الأولى من الاستقطاعات شملت 81 مركزا صحيا في حلبجة خلال شهر كانون الثاني الماضي، وتلتها المرحلة الثانية استقطاع مخصصات 85 مركز صحي في السليمانية .

وأكد هاوزين، ان الكوادر الصحية في جميع المراكز أعلنت الإضراب وبدءا من يوم غد سنعتذر عن تقديم الخدمات للمواطنين في المراكز الصحية .

وأشار مسؤول نقابة الكوادر الصحية في السليمانية، إلى أنهم قاموا بمفاتحة جميع الأطراف السياسية والحكومية والشخصيات المتنفذة لحل تلك المشكلة إلا أن الحلول باتت مفقودة .

وطالب هاوزين، ببيان الأسباب الحقيقية وراء هذا الاستقطاع غير المنصف الذي يتعرض لها منتسبي صحة السليمانية وحلبجة إعادتها للمراكز الصحية .