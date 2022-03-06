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الكوادر الصحية في السليمانية تبدأ إضراباً عاماً عن العمل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-06T16:44:26+0000
الكوادر الصحية في السليمانية تبدأ إضراباً عاماً عن العمل

شفق نيوز/ اعلنت الكوادر الصحية في السليمانية، اليوم الاحد، البدء بالاضراب العام عن العمل لأسباب مالية وإدارية.

وقال رئيس نقابة الكوادر الصحية في المحافظة هاوزين عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الاوضاع الصحية في السليمانية سيئة جداً، بسبب عدم صرف حكومة اقليم كوردستان رواتب الموظفين"، مشيراً في ذات الوقت إلى "عدم توفر المستلزمات اليومية في المستشفيات والمراكز الصحية".

وأضاف "لهذا قررنا الاضراب عن العمل في جميع المراكز الصحية اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى الاستجابة لمطالبنا".

يأتي ذلك في وقت حذرت إدارة مستشفى "شار" في السليمانية (أكبر مجمع طبي في المحافظة)، من نفاد الادوية بالمستشفيات خلال الأسبوعين  المقبلين بسبب توقف وصول الدواء من قبل الشركة المتعاقدة.

واليوم الأحد، نفذ موظفو الدوائر الخدمية في محافظة السليمانية اضراباً عن العمل احتجاجاً على تأخير صرف رواتبهم الشهرية.

وفيما أعلن موظفو المديرية العامة لسياحةَ گرميان الإضراب، دخل موظفو ديوان محافظة حلبجة وكل من مديرتي الثقافة والزراعة العامتين على خط مقاطعة الدوام وتعليق أعمالهم.

وكان المجلس العام للمعلمين المربين قد اعلن يوم أمس الإضراب العام، مؤكدا أن تفاقم الازمة المالية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط يجعلنا نتساءل عن أسباب الازمة ولماذا في هذا الوقت بالتحديد.

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