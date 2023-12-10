الكوادر التعليمية في السليمانية تعقد اجتماعاً "حاسماً" بشأن الإضراب ودوام الفصل الثاني

شفق نيوز/ أعلن ممثل المحاضرين المجانيين في السليمانية، يوم الأحد، عن قرب عقد اجتماع لحسم موقفهم من الاستمرار بالإضراب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وقال محمد كمال ممثل المحاضرين المجانيين في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن نعقد قريبا اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المعلمين والمدرسين وذلك لغرض إعلان الإضراب العام للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي".

واضاف، "لغاية الآن وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان لا تمتلك برنامجاً لتثبيت المحاضرين، ولا تمتلك الموارد المالية لحل مشكلة المعلمين والمدرسين، وفي حال عدم حل تلك المشاكل، فسيكون الإضراب هو الحل الذي سيكون أمامنا".

وبين أنه "في حال حلت جميع المشاكل وعدنا للدوام فإنه من الممكن اعتماد درجة الفصل الثاني كدرجة نهائية للطلبة في السليمانية والمناطق التابعة لها".

وأوضح كمال انهم عقدوا صباح اليوم اجتماعاً لمدة ساعة كاملة مع مدير عام التربية في السليمانية وذلك لحل بعض الاشكالات المالية لعدد كبير من المحاضرين التي من المتوقع أن ترد في مرتبات شهر أيلول، مؤكدا أنها حلت جميعا، مشيرا إلى أن "حل هذه المشكلة المالية لا يعني إنهاء الإضراب كون الإضراب يتعلق بتثبيت المحاضرين".