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الكهرباء الكوردستانية تعيد 300 مليون دولار لخرينة الحكومة بتعديل عقودها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-28T15:49:28+0000
الكهرباء الكوردستانية تعيد 300 مليون دولار لخرينة الحكومة بتعديل عقودها

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في كوردستان، يوم الاربعاء، عن اعادة 300 مليون دولار لخرينة حكومة الاقليم عبر تعديل عقودها.

ونقلت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، عن وزير الكهرباء كمال محمد صالح قوله ، إن زيادة طرأت على انتاج الكهرباء في الاقليم بنحو 750 ميغاواط، مشيراً إلى اعادة اكثر من 300 مليون دولار لخزينة الحكومة من خلال تعديل عقود الكهرباء.

وجاء في بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بالمقارنة مع السنتين الماضيتين فأن انتاج الكهرباء ازداد 747 ميغاواط وانخفض تكلفتها في الوقت نفسه، مبيناً أن الطاقة الذي تقوم وزارة الكهرباء بارسالها الى كركوك والموصل لا علاقة لها بكهرباء اقليم كوردستان.

واضاف البيان انه خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال توزيع الكهرباء تم تنفيذ 470 مشروعاً بمبلغ 65 مليار دينار، لافتاً إلى أنه بتعديل العقود الخاصة بوزارة الكهرباء تمت اعادة اكثر من 300 مليون دولار الى خزينة الحكومة.

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