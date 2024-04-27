الكهرباء الكوردستانية تعلن إستعادة 1600 ميغاواط من حقل "كورمور"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم السبت، إستعادة انتاج 1600 ميغاواط من حقل "كورمور" الذي تعرض للقصف أمس.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق وزارة الكهرباء ووزارة الثروات الطبيعية والجهات الأخرى ذات الصلة عملوا بلا كلل طوال الليل للحد من آثار الهجوم، مبينا أنهم تمكنوا من تعويض جزء كبير من الانخفاض في إنتاج الكهرباء بخطة محكمة ومنع انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام في نظام الطاقة.

وبين أن الملاكات تمكنت من إيصال نسبة الانتاج إلى 1600 ميغاواط، موضحة أن الوزارة تنتظر حاليا حل آثار الهجوم واستئناف ضخ الغاز إلى المحطات الثلاث في أربيل والسليمانية وبازيان وتطبيع الأوضاع.

وأمس الجمعة، استهدف قصف مجهول حقل غازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان، ما تسبب بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات.