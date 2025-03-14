الكهرباء الكوردستانية تصدر تنبيهاً لأهالي السليمانية.. هذا مضمونه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء الكوردستانية، يوم الجمعة، بدء عمليات اختبار الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية في مركز مدينة السليمانية والمناطق التابعة لها غداً السبت.

وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان ستشرع بإجراء اختبار الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية في مركز مدينة السليمانية والمناطق التابعة لها، يوم غد السبت، عند الساعة 10:00 صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 18 آذار/مارس 2025".

وأوضح البيان، أن "خلال هذه الفترة، ستبقى شبكة الكهرباء الوطنية قيد التشغيل بشكل مستمر"، لافتاً إلى أن هذا الاختبار لن يؤثر على جميع أحياء المدينة، بل سيقتصر على مناطق محددة تم تحديدها مسبقًا.

وبهذا الصدد، نبهت وزارة الكهرباء الكوردستانية، وفق البيان، المواطنين مسبقًا إلى "احتمالية حدوث انقطاعات للكهرباء خلال فترة الاختبار".

ويُعد هذا الاختبار إجراء روتيني يهدف إلى فحص وتحديد المشكلات والنقاط الضعيفة في شبكات النقل والتوزيع، ويتم تنفيذه من قبل وزارة الكهرباء لضمان كفاءة الشبكة وتحسين أدائها.