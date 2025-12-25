الكهرباء الكوردستانية تصدر بيانا حول تراجع ساعات التجهيز وتكشف الأسباب

شفق نيوز- أربيل

كشفت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تراجع في تجهيز ساعات تجهيز الكهرباء في محافظات الإقليم، وذلك بسبب خلل في حقل كورمور الغازي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نحيط مشتركي الكهرباء علماً بأنه نتيجة لخلل فني في حقل كورمور، انخفضت إمدادات الغاز بمقدار 250 مليون قدم مكعب، مما أدى إلى فقدان 1000 ميغاواط من إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان: "تعمل حالياً كل من وزارة الكهرباء ووزارة الثروات الطبيعية، بالتعاون مع فرق شركة دانا غاز لإصلاح هذا الخلل وإعادة الوضع إلى طبيعته".

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الاقليم وبعض مناطق كركوك ونينوى وصلاح الدين.