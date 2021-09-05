الكهرباء الكوردستانية تتعهد بعدم انقطاع الطاقة عن قاعات امتحانات الدور الثاني

شفق نيوز/ تعهدت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بتوفير الطاقة من دون انقطاع في قاعات امتحانات الدور الثاني للصف الثاني عشر(السادس الاعدادي) التي تنطلق يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها ومن اجل دعم الطلبة وبالتنسيق مع وزارة التربية ستوفر الكهرباء اللازمة لجميع قاعات امتحانات الدور الثاني اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية في اقليم كوردستان يوم غد الاثنين، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فان قاعات الامتحانات بحاجة أجهزة التبريد.