سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكهرباء الكوردستانية تتعهد بعدم انقطاع الطاقة عن قاعات امتحانات الدور الثاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-05T20:57:12+0000
الكهرباء الكوردستانية تتعهد بعدم انقطاع الطاقة عن قاعات امتحانات الدور الثاني

شفق نيوز/ تعهدت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، بتوفير الطاقة من دون انقطاع في قاعات امتحانات الدور الثاني للصف الثاني عشر(السادس الاعدادي) التي تنطلق يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها ومن اجل دعم الطلبة وبالتنسيق مع وزارة التربية ستوفر الكهرباء اللازمة لجميع قاعات امتحانات الدور الثاني اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية في اقليم كوردستان يوم غد الاثنين، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فان قاعات الامتحانات بحاجة أجهزة التبريد.

related

تربية كوردستان تمنح فرصة 40 يوماً لطلبة الدراسة الاعدادية

Date: 2021-03-22 17:41:50
تربية كوردستان تمنح فرصة 40 يوماً لطلبة الدراسة الاعدادية

توضيح من تربية كوردستان بشأن الامتحانات الحضورية

Date: 2021-03-24 20:48:11
توضيح من تربية كوردستان بشأن الامتحانات الحضورية

ضرير يحقق معدل 91% في امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية بكوردستان

Date: 2020-08-14 10:26:16
ضرير يحقق معدل 91% في امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية بكوردستان

تربية كوردستان تتخذ قرارات جديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية

Date: 2021-07-17 15:40:37
تربية كوردستان تتخذ قرارات جديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية

اربيل تفتتح محطة كهرباء جديدة بكلفة 14 مليون دولار

Date: 2021-08-16 07:27:27
اربيل تفتتح محطة كهرباء جديدة بكلفة 14 مليون دولار

رسمياً.. الدوام حضوري في مدارس اقليم كوردستان اعتبارا من 14 أيلول الجاري

Date: 2021-09-01 15:01:02
رسمياً.. الدوام حضوري في مدارس اقليم كوردستان اعتبارا من 14 أيلول الجاري

قطع جزئي للإنترنت في إقليم كوردستان لمدة عشرة أيام

Date: 2020-08-26 13:42:40
قطع جزئي للإنترنت في إقليم كوردستان لمدة عشرة أيام

إقليم كوردستان يقطع خدمة الأنترنت بشكل جزئي لمدة 10 أيام

Date: 2021-09-05 08:05:12
إقليم كوردستان يقطع خدمة الأنترنت بشكل جزئي لمدة 10 أيام