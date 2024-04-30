الكهرباء الكوردستانية بعد استهداف "كورمور": وضعنا سيء جداً

شفق نيوز/ وصفت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، وضع الطاقة في محافظات الإقليم بعد عملية استهداف حقول كورمور الجمعة الماضية بـ"السيء جداً".

وقال اميد احمد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "وضع الكهرباء سيء للغاية الآن وذلك بسبب العمليات الإرهابية التي استهدف حقول كورمور في السليمانية".

وأضاف أن "ما متوفر الآن من الكهرباء من جميع مصادر التوليد يتراوح ما بين (1500 الى 1600) ميغاواط وهي لاتكفي لسد احتياجات محافظات الإقليم من الطاقة بل تكفي فقط لحالات الطوارئ".

وبين ان "الاستهداف تسبب بفقدان (2500) ميغاواط، مشيرا الى ان "تشغيل محطات الكهرباء في سدي دوكان ودربنديخان بكامل طاقتها الإنتاجية لا يتجاوز (500) ميغاواط، علما ان هذه الكمية من الكهرباء تكون لتشغيل مضخات مياه الشرب".

وعن إيجاد الحلول بالتزامن مع حلول فصل الصيف أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الكوردستانية، انه "لا حلول سوى عودة إنتاج الغاز من حقول كورمور".

وتابع أن "كل الإجراءات المتعلقة بوزارة الكهرباء كاملة ولا يوجد فيها أي خلل باستثناء عملية الحصول على الغاز".

وأشار إلى أنه "توجد ثلاث محطات عملاقة تنتج الطاقة الكهربائية معتمدة بصورة كاملة على غاز كورمور وهذا الموضوع لا يمكن علاجه بأي طريقة سوى الحصول على الغاز من الحقل".

وعن إيقاف العمل في حقول كورمور من قبل شركة "دانة غاز" الإماراتية بين احمد، ان "توقف العمل هو ليس فني بل هنالك قلق نفسي لدي العاملين في ذلك الحقل خصوصا بعد مقتل أربعة عمال خلال عملية الاستهداف الاخير".

وأعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، امس الإثنين، تعليق عملياتها الإنتاجية في حقل "كورمور" الغازي بمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان اثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة الجمعة الماضية.

واستهدف يوم الجمعة، 26 نيسان 2024، قصف مجهول حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وتسبب الهجوم بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاواط.