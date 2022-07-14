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الكنيسة الكلدانية تأمل أن يحتذي كل العراق بمناهج اقليم كوردستان التعليمية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-14T11:32:36+0000
الكنيسة الكلدانية تأمل أن يحتذي كل العراق بمناهج اقليم كوردستان التعليمية

شفق نيوز/ اشاد مطران الكنيسة الكلدانية في اربيل بشار وردة بالمناهج التعليمية الجديدة التي اعتمدت في اقليم كوردستان والتي تعترف بوجود الاقليات ودورها، آملا ان يجري تطبيقها في كل مناطق العراق من اجل مكافحة التطرف والطائفية والغاء الاخر.

وذكرت مجلة "ذا تابلت" البريطانية الكاثوليكية انه بعد اقل من عقد على قيام المتطرفين بتدمير النسيج الاجتماعي الهش في العراق، تحدث المطران وردة أمام المؤتمر الوزاري حول حرية الاديان والمعتقد، وذلك باستضافة وزارة الخارجية البريطانية في لندن، وقال ان "حكومة اقليم كوردستان تعد مناهج لتعليم أطفال المدارس عن جميع الأديان الممثلة في العراق".

وأشار المطران وردة أمام جمهور من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني، الى انه "خلال نظام البعث، درست لمدة 12 عاما، ولم يتم ذكر شيء عن المسيحيين والايزيديين والمندائيين واليهود"، مضيفا ان التعليم هو مفتاح "المصالحة من اجل ان نعرف بعضنا البعض".

وفي تصريح خاص للمجلة البريطانية، قال المطران وردة ان "كل هذه المكونات غائبة عن المناهج الدراسية"، مشيرا الى ان المعلومات الوحيدة التي تعرف عليها التلاميذ في المدارس "كانت ان هناك من هم ليسوا مسلمين.. الكفار. ولهذا بامكانك معرفة سبب كلام الناس عن انه من الافضل تطهير الأرض منهم".

وقال أيضا انه اذا اعترفت المناهج رسميا بوجود هذه المكونات ومساهمتها في التاريخ العراقي والثقافة العراقية، فان الامور ستتغير.

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