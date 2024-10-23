الكلاب السائبة تثير قلق أهالي دهوك والجهات المعنية تتحرك

شفق نيوز/ أكدت دائرة بلدية دهوك، يوم الأربعاء، أن انتشار الكلاب السائبة داخل المدينة أصبح مصدر قلق للأهالي خشية مهاجمتهم من قبلها، مشيراً إلى تخصيص موقع مناسب لاحتواء هذه الحيوانات.

وقال المتحدث باسم البلدية إسماعيل مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك نحو 20 ألف كلب سائب في أنحاء مدينة دهوك مما أثار قلقاً متزايداً بين السكان ودفع الجهات المعنية إلى التحرك لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة".

وأضاف "البلدية أكملت بناء ملجأ خاص لإيواء هذه الكلاب إلا أن عملية نقل الحيوانات لم تبدأ بعد نظراً لعدم تشكيل الإدارة المختصة التي ستشرف على الملجأ حتى الآن".

من جانبه، أوضح مسؤول منظمة حقوق الحيوان في كوردستان، سليمان تمر، أن "السلطات خصصت موقعاً مناسباً لاستيعاب الكلاب السائبة"، مشيراً إلى أن "فرقاً من دائرة البيطرة ستتولى تطعيم الكلاب ثم إطلاقها في البرية للحفاظ على التوازن البيئي".

ولفت إلى أن "الكلاب التي تعاني من أمراض وإعاقات أو حالات حمل ستتم رعايتها في الملجأ بشكل دائم"، مشدداً على "أهمية أن تتعامل السلطات المعنية مع هذه القضية من منطلق الحفاظ على التوازن البيئي".

وتابع "أي تدخل يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ على البيئة وتجنب التأثير السلبي على النظم الحيوانية في المنطقة"، منبهاً إلى أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التنسيق الفعال بين البلدية والجهات البيطرية ومنظمات حماية الحيوان".

وبين تمر "بناء ملجأ للكلاب السائبة خطوة إيجابية نحو السيطرة على أعداد الكلاب، إلا أن تأخير البدء بنقل الكلاب إلى الملجأ قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة لذلك من الضروري أن تتسارع الإجراءات لضمان حماية السكان من مخاطر الكلاب إلى جانب الحفاظ على حقوق الحيوانات ودعم التنوع البيئي في المنطقة".