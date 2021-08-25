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الكشف عن هوية قاتل الشقيقين في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T17:38:13+0000
الكشف عن هوية قاتل الشقيقين في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان جريمة قتل الشقيقين التي حصلت في منطقة خبات نفذها أحد معارفهما، مشيرا الى ان مشكلة اجتماعية تسببت في حصول الجريمة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان جريمة قتل حصلت في حدود قضاء خبات – ناحية سيبيران قرية قلاجوغان، مشيرا الى ان قوات مديرية شرطة محافظة اربيل توجهت الى مكان الجريمة وبدأت بإجراء تحقيقاتها. 

واشار البيان الى ان الشخصين القتيلين هما الشقيقان (ريناس ستار خدر و رنجدر ستار خدر)، مبينا انه تم جمع المعلومات عن القضية والمتهم الرئيس في الحادثة وهو (ي ق ع) وهو من معارف المجني عليهما سبب الحادثة يعود لمشكلة اجتماعية، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

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