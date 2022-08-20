الكشف عن مصير 60 لاجئا كوردياً "تعطل" مركبهم قبالة السواحل اليونانية

شفق نيوز/ نفت منظمة لوتكة (القمة) المعنية بشؤون النازحين واللاجئين، اليوم السبت، فقدان 60 لاجئاً كوردياً نتيجة "تعطل" مركبهم قرب جزيرة يونانية، مؤكدة أنهم معتقلون لدى خفر السواحل اليوناني.

وقالت المنظمة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خبراً نُشر عن توجه أكثر من 60 لاجئاً كوردياً بمركب يقلهم من تركيا في 13 من آب الجاري إلى أوروبا، وقد تعطل محرك المركب في الـ 17 من الشهر نفسه"، مبينة أنهم "اضطروا إلى التوقف عند جزيرة كيثرا اليونانية وأن خفر السواحل اليوناني قام باعتقالهم والتحقيق معهم".

وأضاف البيان أن "خبراً انتشر في حينها عن فقدان عدد من اللاجئين من مستقلي المركب، الا انه بعد المتابعة التي قام بها ممثلو المنظمة في اليونان اتضح عدم فقدان اي شخص وان الجميع محتجزون لدى خفر السواحل".

وبينت المنظمة أن "وزير اللاجئين اليوناني أكد أن اللاجئين الذين وصلوا الى جزيرة كيثرا خلال اليومين الماضيين سينقلون الى مخيم اوميغا ليزا المغلق الذي يبعد مسافة 15 كلم عن العاصمة اليونانية أثينا"، مبيناً انه "بعد تدوين اسمائهم سيبقون لمدة 40 يوماً ومن بعدها سينقلون الى مخيم اعتيادي".

وتابعت منظمة (لوتكة) انه "على الرغم من وجود قرار دولي لإعادة اللاجئين الا ان المنظمة تبذل مساعيها لعدم اعادتهم"، مبينة انه "بسبب التحقيقات الجارية مع اللاجئين فإنهم لا يستطيعون استخدام أجهزة الاتصال خاصتهم الا بعد استكمال التحقيقات ونقلهم الى المخيم الاعتيادي".