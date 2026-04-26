الكشف عن آلية نقل حجاج إقليم كوردستان إلى الحج

شفق نيوز- أربيل

أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تفاصيل الخطة اللوجستية الخاصة بتفويج الحجاج لموسم الحج الحالي مؤكدة اعتماد مسار يجمع بين النقل البري والجوي لضمان سلامة وراحة الحجاج الكورد.

وبحسب بيان للمديرية، وود لوكالة شفق نيوز، تقرر نقل الحجاج من مدن الإقليم بواسطة الحافلات وصولا إلى منفذ عرعر الحدودي على أن يتم نقلهم من هناك جوا عبر الطائرات إلى مطار جدة الدولي في المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا القرار في إطار السعي لتوفير أفضل الخدمات وتأمين وصول الحجاج بأيسر الطرق الممكنة إلى مكة، وفق البيان.

وفيما يخص الجانب التنظيمي للأمتعة، فقد تقرر نقل حقائب الحجاج عبر شاحنات بضائع مخصصة تنطلق من الإقليم مباشرة إلى الفنادق في مكة، ومن المرجح وصول الأمتعة قبل وصول الحجاج أنفسهم لضمان تفرغهم الكامل للمناسك دون عناء النقل.

كما حددت الجهات المعنية يوم الثاني عشر من شهر أيار المقبل موعدا لانطلاق أولى الرحلات الجوية ومن المؤمل استكمال عملية نقل جميع الحجاج خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أيام وفق جدول زمني محدد ومنظم يغطي كافة الأفواج.