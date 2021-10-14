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الكشف عن أسباب عودة ارتفاع أسعار البنزين في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T11:27:07+0000
الكشف عن أسباب عودة ارتفاع أسعار البنزين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ عزا رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو يوم الخميس عودة ارتفاع أسعار البنزين في محطات تعبئة وقود السيارات إلى حصول مشكلة في عملية إرسال هذه المادة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال خوشناو للصحفيين إن ارتفاع سعر البنزين في إقليم كوردستان قاطبة ليس في أربيل فقط، وإننا على تواصل مع وزارة الثروات الطبيعية حول هذا الأمر.

وأضاف أن من "يريد الاستفادة من هذا الموضوع واستغلاله داخلياً فإنه بكل تأكيد سنتخذ إجراءات بحقه"، مستدركا القول إن "ارتفاع سعر البنزين خارج عن إرادتنا".

وبشأن الاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على إرسال البنزين من بغداد إلى مناطق ومدن الإقليم قال محافظ أربيل، إن وزارة الثروات الطبيعية تواصلت مع بغداد والأخير قد أكدت أن القرار سار كما هو.

وخاطب السكان قائلا "نؤكد لكم ان هذه المشاكل ستحل بين وزارة الموارد الطبيعية ووزارة النفط العراقية".

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