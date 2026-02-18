الكشف عن حادث السليمانية: مسيرة استهدفت العجلة ومقتل شخصين إيرانيين

شفق نيوز- السليمانية

كشفت منظمة فرق صناع السلام المجتمعي (CPT) في إقليم كوردستان العراق، مساء اليوم الاربعاء، سقوط ضحايا جراء استهداف جوي طال مركبة مدنية على الطريق الرابط بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية.

وقال كامران عثمان، ممثل المنظمة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية أطلقت في تمام الساعة 7:40 مساءً صاروخاً باتجاه سيارة من نوع (لاندكروزر) مصفحة تحمل لوحات تسجيل السليمانية، أثناء مرورها بالقرب من قرية حسن تبه".

وأوضح أن "الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد في الحال، وإصابة آخر بجروح بليغة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "الضحيتين يحملان الجنسية الإيرانية".

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم تصدر الجهات الأمنية في إقليم كوردستان بياناً رسمياً يوضح ملابسات الحادث أو يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن هوية المستهدفين أو دوافع الاستهداف.

إلى ذلك، بين مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الاستهداف جاء لاعضاء في حزب كوردي إيراني معارض، حسب الانباء الأولية".

وأشار إلى أن "العجلة تعود لمسؤول في الحزب، وليس كما أثير انها استهدفت قيادات في حزب العمال الكوردستاني".

وكان سيروان سرحت، قاممقام قضاء دوكان، أكد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن السيارة كانت من نوع "لاندكروز"، وقد انفجرت بعد احتراقها في تمام الساعة 7:40 مساءً، ما أسفر عن وفاة أحد الراكبين وإصابة الآخر بجروح بالغة.

وأوضح أن المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثة المتوفي إلى دائرة الطب العدلي، مؤكداً أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه.

وفي ما يتعلق بأسباب الحادث، بيّن سرحت، أنه "لا يمكن في الوقت الحاضر الجزم بسبب الانفجار، سواء كان ناجماً عن خلل ميكانيكي أو عن استهداف محتمل".