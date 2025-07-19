الكشف عن تفاصيل بناء 50 الف وحدة سكنية في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن المشرف على هيئة الاملاك والبيانات في إقليم كوردستان بلال سعيد، يوم السبت، حصول 130 مشروعاً سكنياً على الاجازة الرسمية، فيما أشار إلى أن المشروع سيضم "شققاً ومنازل وفلل".

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشاريع تتوزع بواقع 40 مشروعاً سكنياً وخصوصاً الشقق في أربيل"، مؤكداً "الشروع في العمل على بناءها ولها نوعان من الاجازات منها 30 اجازة استثمار و10 اجازات بلدية، يتم العمل في 37 منها وتم توزيع 4 منها على المستفيدين منها وسيتم تسليم 3 أخرى خلال الاشهر المقبل وقبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "50 الف وحدة سكنية من الشقق يتم العمل فيها في أربيل ومن المتوقع ان يتم تسليمها خلال العام المقبل والانتهاء من تلك المشاريع"، مشيراً إلى عودة العمل في عدد من المشاريع الجديدة".

وتابع سعيد، قائلاً إن "الطلب على الشقق السكنية قد انخفض إلا أن أسعار الشقق التي تم استكمالها أعلى من سعر الشقق التي يجري العمل على بنائها حاليا، بالاضافة الى هذه المشاريع من المنتظر خلال الاشهر الستة المقبلة طرح 6 مشاريع جديدة للوحدات السكنية خصوصا الشقق وعرضها للبيع".

وبشأن سوق الأراضي والعرصات في أربيل، أوضح أن "قاعدة البيانات تؤكد ان هناك الان 100 الف قطعة ارض يتم تداولها للتعامل، وان اوامر توزيع اراضي الموظفين تدخل 50 الف قطعة ارض اخرى الى السوق"، مبيناً أن "سوق الاراضي والعقارات بصورة عامة يشهد سوقاً رائجة ومزدحمة لأنها تضم قطع الأراضي والبيوت السكنية والفلل والشقق".