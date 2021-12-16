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الكسنزاني يطالب بارزاني بممارسة دوره في التقريب بين المكونات العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T17:37:10+0000
الكسنزاني يطالب بارزاني بممارسة دوره في التقريب بين المكونات العراقية

شفق نيوز/ طالب شيخ الطريقة القادرية الكسنزانية نهرو الكسنزاني، يوم الخميس، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ان يمارس دوره في تحقيق الاستقرار في العراق والانسجام والتقارب بين مكونات البلاد.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة اقليم كوردستان، رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية الشيخ نهرو الكسنزاني الحسيني ووفد مرافق له.

واوضح البيان ان الجانبين تبادلا الاراء خلال اللقاء بشأن الاوضاع في كوردستان والعراق والمنطقة، مضيفا انهما سلطا الاضواء على تمتين روح الانسجام والاخوة بين جميع الشرائح والطبقات في المجتمع وحماية واحترام القيم العليا للايمان والتعايش. 

واضاف البيان انه تم الطلب الى بارزاني ان يمارس دوره في تحقيق الاستقرار في العراق والانسجام والتقارب بين المكونات.

من جهتها اعلنت رئاسة حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية الشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزاني والوفد المرافق له.

واضاف البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، انه وأثناء اللقاء، تم التباحث حول الوضع العام في العراق وترسيخ تجربة التعايش السلمي في إقليم كوردستان، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال، ومكافحة التطرف، وحل المشاكل بسبل الحوار والتفاهم. 

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