"الكريسمس" يبدأ مبكراً في دهوك.. السوق الخاصة تفتح أبوابها أمام الزوّار (صور)

شفق نيوز– دهوك

افتُتِحت السوق الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية، مساء اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 60 من أصحاب المعامل والمحال التجارية في مدينة دهوك.

وقال عضو اللجنة المنظّمة للسوق إفراز بهجت لوكالة شفق نيوز، إن "هذه هي المرة الرابعة التي نقوم فيها بفتح هذا السوق حيث يتم عرض أنواع مختلفة من البضائع المحلية التي تشمل المواد الغذائية والحلويات والحرف اليدوية بالإضافة إلى الأكلات الشعبية المحلية".

وأضاف بهجت، أن "الهدف من افتتاح السوق هو دعم السوق المحلي ومساندة أصحاب المعامل والمحال التجارية فضلاً عن أنه يمثل فرصة كبيرة لإنعاش الحركة السياحية وخاصة السياحة الداخلية وتشجيع المواطنين على التعرف إلى المنتجات المحلية التي باتت تحظى باهتمام أوسع في السنوات الأخيرة".

أما ريزين أحمد، إحدى المشاركات في السوق، فقالت لوكالة شفق نيوز إن "مشاركتنا هي الأولى وقد قمنا بفتح مطعم صغير داخل السوق ونقوم بطبخ الأكلات الكوردية الفلكلورية والمحلية على أيدي طباخات من النساء فقط"، مشيرة إلى وجود "إقبال كبير منذ اليوم الأول لأن ما نقدمه يشبه الأكلات التي يتناولها المواطن في بيته ولهذا يزداد الطلب عليها ويشعر الزائر بوجود أجواء أسرية دافئة داخل السوق".

ومن المقرر أن يستمر عمل هذا السوق طوال أيام ما قبل رأس السنة الميلادية، داخل فاملي مول، حيث تتوقع اللجنة المنظمة زيادة في عدد الزوّار خلال الأيام المقبلة مع اقتراب الاحتفالات والفعاليات التي تنتظرها العوائل والزائرون للاستمتاع بأجواء نهاية العام التي تشهدها مدينة دهوك سنوياً والتي أضحت تقليداً مهماً يجمع بين التسوّق والترفيه ودعم المنتج المحلي في وقت واحد.