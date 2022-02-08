الكتل في برلمان كوردستان تتفق على إجراء انتخابات الإقليم

شفق نيوز/ اتفقت الكتل الكوردية في برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في شهر أيلول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زانا ملا خالد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني بمبنى البرلمان عقب انتهاء اجتماع للكتل الكوردستانية في برلمان كوردستان اجتماعا لبحث مسألة اجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وقال ملا خالد خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جميع الكتل مع اجراء الانتخابات في موعدها وانها تؤكد على ضرورة وجود دستور للاقليم وان يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية".

واضاف، "اتفقت جميع الكتل على ان تقوم رئاسة البرلمان بتفعيل لجنة كتابة الدستور وان تضم ممثلين عن جميع المكونات".

كما أوضح ملا خالد أن "الكتل البرلمانية اتفقت ايضا على تعديل قانون الانتخابات في الاقليم وفق مبدأ التوافق"، مستدركا القول إن كتلة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع عدم اجراء تعديل على اي قانون إن لم يكن ذلك ضروريا لأنه الآن لدينا فراغ في المفوضية وبحاجة الى اعادة تشكيلها وليست لدينا مشكلة في قانون الانتخابات".

وتابع وتابع رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني بالقول إن "المفوضية بحاجة الى ستة أشهر لاجراء التحضيرات، ولذا ينبغي ان تطلب رئاسة البرلمان من المفوضية في الشهر الثالث القادم باجراء الانتخابات في الشهر التاسع لكي نتمكن من اجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 6-11-2022".