الكتل الكوردية تدين "إهانة" عناصر بالحشد لمنتسب بالبيشمركة: يجب أن لا يمر دون عقاب

شفق نيوز/ دانت الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، قيام عناصر بالحشد الشعبي بـ"إهانة" منتسب بالبيشمركة من الكاكائيين عبر "حلاقة شاربه"، وهي من "المقدسات" عند الكاكائيين، وفيما شددت على ان هذا الفعل يجب أن لا يمر دون عقاب، دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح تحقيق فوري بالحادثة.

وجاء في بيان مشترك لكتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في انتهاك صارخ وواضح للدستور وعدم احترام حقوق الانسان العراقي و إهانة متعمدة لمعتقدات الكرد الكاكئيين و في تجاوز سافر على الحريات والحقوق المنصوصة عليها في الدستور وانتهاك لحالة التأخي والتعايش السلمي، اقدمت مجموعة من عناصر الحشد الشعبي على تعمد إهانة ومعاقبة البيشمركة (أيمن عيدي جاسم) في منطقة آمرلي التابعة لقضاء طوز خورماتو، بطريقة بعيدة عن جميع السياقات القانونية والأعراف الأخلاقية والعسكرية والاجتماعية والعشائرية المتوارثة والمعروفة في مجتمعنا العراقي الأصيل".

وأضاف البيان "أننا إذ ندين ونسـتنكر ما اقترفته هذه المجموعة وبشدة نؤكد أنه يجب أن لا يمر هــذا الفعل المهين والمشين دون عقاب وردع للعناصر التي قامت بهذا العمل المستهجن".

وطالبت الكتل الكوردية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"فتح تحقيق فوري وسريع بالحادثة المهينة بحق هذا المنتسب والمواطن ومحاسبة الفاعلين ومعاقبتهم بأشد العقوبات لكي لا تعاد ولا تتكرر مرة اخــرى مثل هكذا أفعــال مشينة ومهينة لكرامة ومعتقدات مواطن كوردي ومنتسب في البيشمركة والتي يعرف الجميع دورها البطولي في عدم سـقوط مدينة كركوك بيد تنظيم داعش الإرهابي وتقديمهم الأرواح والدماء في ســبيل مدينتهم".

وأمس السبت، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مواطناً كورديا من الكاكائيين تعرض لـ"حلاقة شاربه"، من قبل مجموعات تنتسب للحشد الشعبي بزعم انه تجاوز على الحشد بمنطقة آمرلي في طوزخورماتو.