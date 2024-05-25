"الكتاب مفتوح".. معرض للكتب في اربيل يجمع المكونات (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت فعاليات المعرض الكتاب المفتوح، الذي يقام في منطقة عينكاوة باربيل.

وقالت نبأ الوندي (مشاركة في المعرض ) لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه هي مشاركتنا الثالثة في معرض الكتاب المفتوح بعينكاوة حيث نتخصص بكتب الأطفال وتنوع الكتب بين الفكرية والعلمية والألعاب العقلية والتعليمية ولدينا العديد من العروض المقدمة خلال فعاليات هذا المعرض".

وبدوره قال امجد (مشارك في المعرض) للوكالة إن "دار النشر التابع لنا مختص بالكتب القانونية إذ تتوفر لدينا جميع انواع الكتب القانونية بمجالاتها المختلفة".

وحول اهمية المعرض، اشارت مارلين (زائرة للمعرض) لوكالة شفق نيوز ان " مثل هذه النشاطات الثقافية التي تجمع مجموعة من النخبة المثقفة لها صدى ومكانة داخل المجتمع وتجمع هذه النشاطات بين الثقافة والإنسانية حيث أن اللقاءات والتواصل تكون إضافة إلى القراءة والاطلاع".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المعرض تحت عنوان "الكتاب المفتوح" وتقيمه مديرية الثقافة والفنون السريانية في اربيل حيث تستمر فعالياته لمدة اربعة أيام بمشاركة العديد من دور النشر.