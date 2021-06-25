الكاظمي يوقع على إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع على كتاب رسمي لصرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام في الإقليم.

وهذا ما أكده أيضا المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تصريح صحفي أدلى به اليوم لقناة "كوردستان TV".

وقال المتحدث: قريباً سترسل الحكومة الإتحادية هذا المبلغ إلى إقليم كوردستان.

و أعلن وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد يوم الأربعاء أن الحكومة الاتحادية سترسل 200 مليار دينار، وبأثر رجعي لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية من تدقيق واردات الإقليم.

وكان الكاظمي قد قال في مقابلة صحفية مع القناة العراقية شبه الرسمية بُثت مساء أمس الخميس، إن: الشعب الكوردي هو شعبنا، وما دفعناه هو سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، فمن غير المعقول البقاء بلا رواتب، فهي ليست موازنة، إنما سلفة تستقطع عن طريق العمليات الحسابية بعد جرد ديوان الرقابة المالية لكامل الحسابات .