الكاظمي يهاتف مسرور بارزاني بشأن الأوضاع في كركوك

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بحثا خلاله الأوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال الإتصال جرت مناقشة أوضاع مدينة كركوك التي حاول البعض بعد نجاح العملية الانتخابية خلق فوضى بهدف تشويه نجاح عملية التصويت.

ووفقا للبيان فإن الجانبين اتفقا على أنه لا ينبغي السماح لأي شخص أو طرف بخلق فوضى، وإلحاق الضرر بالسكان والممتلكات الخاصة والعامة، وبالتالي يجب إنهاء الوضع الأمني غير المرغوب فيه في كركوك في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء الإتحادي وجه بالأفراج عن جميع المعتقلين في كركوك.