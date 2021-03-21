الكاظمي يهاتف رئيس إقليم كوردستان .. هذا ما دار بينهما

شفق نيوز/ تلقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان صباح اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الاتحادي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال الاتصال الهاتفي وإلى جانب تهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، عبر الكاظمي عن رجائه بأن يكون عيداً ملؤه الأمان وسنة جديدة حافلة بالنجاح والسعادة لفخامته ولشعب كوردستان.

من جانبه، عبر بارزاني عن شكره للكاظمي على اتصاله آملاً الأمان والاستقرار وحل المشاكل وتجاوز أزمات العراق.