الكاظمي وطالباني يبحثان الملف المالي العالق بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ اجتمع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، مع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، رئيس الوفد الحكومي الى بغداد.

وذكر بيان لمكتب طالباني، إنه بحث مع الكاظمي آلية تنفيذ قانون الموازنة المالية لعام 2021، والمستحقات المالية للإقليم، وجددا التأكيد، بالالتزام بفقرات الموازنة.

الجانبان بحثا ايضا، مستجدات العلاقات بين حكومتي الاتحادية والاقليم، وخاصة تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، وضمان حصة اقليم كوردستان في الموازنة.

وقال قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، "مرة اخرى يؤكد الجانبان الالتزام بقانون الموازنة المالية من اجل حل المشاكل العالقة وفق اسس الدستور والقانون، ومن اجل تأسيس تفاهم طويل المدى ودائم.

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الحالي بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما نصت الموازنة على تسليم إقليم كوردستان كمية 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى نصف الإيرادات المالية الأخرى لبغداد مقابل الحصول على حصة تقدر بـ12.6 في المئة من الموازنة.

وتأمل حكومة إقليم كوردستان بالشروع في تنفيذ بنود الموازنة لاستئناف مدفوعات الموازنة المتوقفة منذ نحو عام بما في ذلك رواتب موظفي الإقليم.