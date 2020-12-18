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الكاظمي مهنئاً الايزيديين: نسعى لعودتكم بأمان إلى مناطقكم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-18T16:13:52+0000
الكاظمي مهنئاً الايزيديين: نسعى لعودتكم بأمان إلى مناطقكم

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، الايزيديين بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، مشيرا إلى سعي حكومته الدؤوب لعودة النازحين الايزيديين إلى مناطقهم.

وجاء في التهنئة في التهنئة التي وردت لوكالة شفق نيوز، "أتقدم لأبناء شعبنا من الأيزيديين بخالص التهاني والتبريكات بحلول عيد صوم إيزي".

وأضاف، "بهذه المناسبة نقلّد أبناء شعبنا الأيزيدي في العراق والعالم أجمل كلمات المحبّة والأخوة، ونوثّق عُرى صلتنا جميعاً بهذا الوطن العزيز الذي جمعنا على الخير والسلام والفخر بالانتماء له".

وتابع بالقول، "نؤكد سعينا الدائب لدعم أهلنا الأيزيديين لكي نراهم العام القادم بكامل الاستقرار في مناطقهم".

وقال الكاظمي في تهنئته، "نغتنم هذه الفرصة لنؤكد عمق النسيج الاجتماعي العراقي الذي اتخذ من الوئام والتعايش سُلّماً يرتقي به الى غد أفضل تحت ظل عراقنا الزاهي بألوان أطيافه وثراء تنوّعه".

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