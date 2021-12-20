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القوى الكوردية تشكل 4 لجان للتباحث مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-20T13:44:56+0000
القوى الكوردية تشكل 4 لجان للتباحث مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان، هيمن هورامي، يوم الاثنين، عن تشكيل القوى الكوردية أربع لجان للتباحث مع الكتل السياسية في بغداد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اكد على ضرورة وضع دستور للاقليم.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "القوى الكوردية اتفقت فيما بينها على ان يكون هناك نوع من التفاهم حول كيفية المباحثات مع بغداد بشأن الحكومة المقبلة".

واشار الى ان "القوى الكوردية قررت تشكيل أربع لجان، بينها لجنة لاعداد ورقة مشتركة للبرنامج الحكومي ولجنة للمناصب التي هي من حصة الكورد".

من جانب اخر، اوضح هورامي ان "القوى السياسية الكوردية لم يعد لديها الحماس السابق لمناقشة موضوع دستور اقليم كوردستان، مع انه موضوع مهم".

واضاف "لو كان لدينا دستور حاليا لكان الحال أفضل حيث من خلاله يتم إقرار اجراء انتخابات برلمان الاقليم كل أربع سنوات دون مشاكل".

وختم بالقول "حاليا يجب تشكيل لجنة أخرى لكتابة الدستور لان اللجنة القديمة بعض أعضائها توفوا وبعضهم غادروا البلاد"، مشيرا الى ان "لرئاسة البرلمان دور كبير في تشجيع الأطراف وتهيئة الأجواء لبحث مسألة الدستور".

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