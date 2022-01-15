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القوات الإيرانية تقتل وتصيب ثلاثة عتالين قرب الحدود مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-15T08:49:27+0000
القوات الإيرانية تقتل وتصيب ثلاثة عتالين قرب الحدود مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قُتل عتال شاب فيما أُصيب أثنان آخران عندما أطلقت القوات المسلحة الإيرانية النار عليهم مباشرة قرب معبر "كيلي" الحدودي بين إيران وإقليم كوردستان، حسبما ذكرت منظمة "هـنگاو" اليوم السبت.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن مساء الجمعة (14 يناير/كانون الثاني 2022)، فتحت القوات المسلحة النار على قافلة من العتالين وقتلت واحدا منهم.

ونقل البيان عن مصدر في مدينة "بانة" في كوردستان إيران كشف عن هوية الضحية وقال يبلغ من العمر 24 عاما ويُدعى (مهران رحماني).

وأضاف المصدر أن عتالين آخرين أُصيبا بجروح أحدهما خال الضحية ويُدعى (إبراهيم رحماني) يبلغ من العمر 45 عاما، والعتال الآخر من سكنة منطقة (كيله) يُدعى (هاوري أحمدي).

كما أشارت المنظمة إلى أن العتالين القريبين هما من قرية "مانجيلان" من مدينة "بانة" كانا في طريق العودة ولم يكونا يحملان أية بضاعة.

ويلجأ العديد من سكان كوردستان ايران القاطنين في المناطق الحدودية، للعمل في مجال نقل البضائع التجارية على الحدود بواسطة حملها على ظهورهم، و بشكل غير شرعي "تهريب" في سبيل تحصيل لقمة العيش.

ويسجل سنويا العديد من الوفيات والاصابات بين صفوف العتالين في كوردستان ايران جراء الحوادث التي يتعرضون لها في ممارسة هذا العمل الصعب الذي يضطرون اليه بسبب البطالة وسوء الاوضاع المعيشية التي يعانون منها.

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