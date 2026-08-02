القوات الإيرانية تعتقل راعيين عراقيين وتحتجز 140 ماعزاً على حدود السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

كشف قائممقام قضاء قلعة دزة في محافظة السليمانية، بكر بايز، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال القوات الإيرانية راعيين عراقيين في منطقة هالشو الحدودية التابعة للقضاء، فيما احتجزت نحو 140 رأساً من الماعز كانا يرعيانها.

وقال بايز في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حرس الحدود الإيراني أقدم على اعتقال راعيين للماعز من أهالي المنطقة أثناء وجودهما ضمن حدود قضاء قلعة دزة، كما أطلق النار باتجاه الأغنام واحتجز نحو 140 رأساً من الماعز".

وأضاف أن "الراعيين ينتميان إلى عائلة واحدة تقطن المنطقة وتعتمد على تربية المواشي كمصدر للرزق، ولم يكونا متورطين بأي نشاط غير قانوني".

وأوضح بايز أن "ذوي المعتقلين أبلغوا الإدارة المحلية بأن الجانب الإيراني برر عملية الاعتقال بالاشتباه بوجود صلة بعمليات تهريب الحيوانات، إلا أن العائلة تنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أنهما من رعاة الأغنام المعروفين في المنطقة".

وأكد قائممقام قلعة دزة أن "الإدارة المحلية تواصلت مع الجهات المعنية من أجل متابعة القضية والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، فيما لا تزال أسباب احتجازهما غير معروفة بشكل رسمي حتى الآن".