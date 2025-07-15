القوات الأمنية تفض اعتصام معلمي الدراسة الكوردية في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أنهت القوات الأمنية في كركوك، يوم الثلاثاء، اعتصاماً لمعلمي الدراسة الكوردية، طالبوا خلاله بحل أزمة رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

وقال ممثل معلمي الدراسة الكوردية في كركوك محمد جليل لوكالة شفق نيوز، إن "معلمي ومدرسي إقليم كوردستان على ملاك محافظة كركوك نظموا اعتصاماً أمام مكتب البرلمان العراقي في المحافظة للمطالبة بحل أزمة رواتبهم المتأخرة منذ أشهر".

وأضاف أن "المطالب تتعلق بضمان حقوقنا المالية والإنسانية بعد أن أصبحت أزمة الرواتب تؤثر بشكل مباشر على معيشتنا وحياة عوائلنا"، مبينا ان "القوات الأمنية في كركوك قامت برفع خيمة الاعتصام التي نصبها المعلمون أمام مبنى البرلمان، كما عملت على تفريق المحتجين بالقوة وإنهاء التجمع".

وأكد أن "المعلمين أبدوا استياءهم الشديد من هذه الإجراءات، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم "سيواصلون استخدام كل الطرق القانونية والدستورية للمطالبة بحقوقهم المشروعة".