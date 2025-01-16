القوات التركية تطلق النار على طائرة مسيرة لـ"العُمّاليين" في دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الخميس، بإطلاق القوات التركية النار بشكل عشوائي على طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في محافظة دهوك.

وأبلغ أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، بأن "القواعد العسكرية التركية المتمركزة في جبل متين أطلقت النار بشكل عشوائي على طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكوردستاني ما أدى إلى إصابة منازل المدنيين في قرية برجي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك".

وأوضح المصدر، أن "الطائرة المسيرة كانت تحلق باتجاه القواعد العسكرية التركية قبل أن يتم استهدافها وعلى الرغم من عدم وقوع إصابات بشرية، إلا أن الحادث أثار موجة من الخوف والقلق بين سكان القرية نتيجة تطاير الرصاص".