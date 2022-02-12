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القوات الاتحادية تتقاضى ضعفها.. البيشمركة تكشف أسباب تدني رواتب منتسبيها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-12T14:22:23+0000
القوات الاتحادية تتقاضى ضعفها.. البيشمركة تكشف أسباب تدني رواتب منتسبيها

شفق نيوز/ عزت وزارة البيشمركة يوم السبت أسباب تدني رواتب منتسبيها الى العجز المالي في الإقليم وحجب مخصصاتها في الموازنة الاتحادية.

وقال امين عام الوزارة جبار ياور لوكالة شفق نيوز" ان منتسبي البيشمركة من غير حملة الرتب العسكرية يتقاضون رواتب 500 الف دينار شهريا، ويرتفع سلم الرواتب تدريجيا لاعلى رتبة عسكرية".

وأضاف أن "تدني الرواتب يرجع إلى العجز المالي في إقليم كوردستان وعدم صرف مستحقات البيشمركة المضمنة في الموازنات الاتحادية منذ عام 2007 وحتى 2021".

وحمل الياور، الحكومات المتعاقبة والدورات البرلمانية السابقة، "مسؤولية تدني رواتب البيشمركة  لعدم صرف مستحقاتها المالية والدستورية"، مبينا ان "رواتب القوات الاتحادية تصل الى ضعفي رواتب البيشمركة".

وتعد رواتب البيشمركة ومستحقاتها المالية محل خلاف دائم في البرلمان العراقي وبين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية منذ نحو 16 عاما.

وترفض الحكومة الاتحادية صرف رواتب ومستحقات البيشمركة رغم أنها تعد من النفقات السيادية التي يتم خصمها من حصة إقليم كوردستان.

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