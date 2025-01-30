القنصل الإيطالي يبحث مع مؤسسة روانگه تمكين الشباب وقضايا اللجوء (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة روانگه إحدى مؤسسات المجتمع المدني في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن زيارة القنصل الإيطالي لها، لمناقشة تمكين الشباب وقضايا اللاجئين.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القنصل الإيطالي في أربيل توماسو سانسوني، زار مقر المؤسسة، وناقش فرص العمل المشترك فيما يتعلق بتمكين الشباب وقضايا اللاجئين وحماية البيئة ومواصلة تطوير التعليم في إقليم كوردستان".

وأضافت أن "زيارة القنصل العام الإيطالي إلى مؤسسة روانگه هي خطوة جديدة نحو تنسيق أقوى للمشاريع والأنشطة من أجل مستقبل أفضل".

ومؤسسة روانگە تقدم نفسها كمنظمة لتوفير فرص عمل للشباب بشكل أساسي، ومؤخراً طرحت مشروع "فرص".