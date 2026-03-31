القنصل الإيراني في النجف يحمّل "الرايات الكاذبة" مسؤولية قصف منزل رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز- النجف

حمّل القنصل الإيراني في محافظة النجف العراقية، سعيد سيدين، يوم الثلاثاء، ما أسماها بـ"الرايات الكاذبة للعدو" مسؤولية قصف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في دهوك قبل أيام، واصفاً الاعتداء بأنه "عمل شنيع".

وقال سيدين لوكالة شفق نيوز، حول دلالات قصف منزل رئيس الإقليم في هذا التوقيت تحديداً، والرسائل السياسية أو الأمنية التي يحملها، إن "قصف بيت السيد بارزاني في كوردستان كان عملاً شنيعاً وتم استنكاره من قبل وزير الخارجية في إيران وأيضاً من قبل الحرس الثوري في إيران".

وأضاف: "نعتقد أن من يقف وراء هذا الاعتداء العدو ضمن فخ (الرايات الكاذبة)"، مشيراً إلى أن "هذا ما يقوم به الأعداء الأميركان والصهاينة لشق صفوف المسلمين، أما الجمهورية الإسلامية فهي تسعى لحفظ العلاقة الطيبة مع جيرانها".

وبشأن استهداف القواعد الأميركية، أشار القنصل الإيراني إلى أن "استهداف القواعد الأميركية يطال فقط تلك التي تنطلق منها الهجمات على إيران، ونحن أعلنا مسبقاً أن القواعد الأميركية من ضمن أهدافنا المشروعة ولا نريد الإضرار بجيراننا".

وتعرض منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان ، يوم السبت الماضي، لاستهداف بطائرة مسيّرة خلفت أضراراً مادية، وهو ما أثار موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات حكومية محلية وإقليمية ودولية، التي عدّت الهجوم "تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً"، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

ووجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حينها، رسالة إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أدان فيها "الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة" على منزله، متمنياً له السلامة، كما أدان الحرس الثوري الإيراني الهجوم واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي" لتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.